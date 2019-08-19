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Президент Динамо: Болельщики меня ругают, матерят, критикуют, но я все переживу

Комментариев: 2
Владелец киевского клуба отметил, что не собирается прислушиваться к тем, кто не ходит на матчи команды.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал критику со стороны фанатов на назначение нового главного тренера команды.

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“Решение принято. Болельщики меня могут критиковать, могут ругать, но им придется с этим решением смириться. Они меня ругают, матерят, критикуют, но я все переживу. Вот если вся эта масса, которая критикует, будет приходить на футбол, тогда можно будет прислушаться.

А они ж не приходят на футбол. Они только сидят в интернете и гадости пишут. Может, им лицо Суркиса не нравится, и они пишут гадости про меня.

Я могу слушать только вот эту 41 тысячу, которая пришла подержать команду с Брюгге. Они, кстати, не освистывали команду, а аплодировали, хотя команда вылетела. Раньше после таких поражений команду освистывали. А теперь поддерживали, потому что игроки отдались игре полностью.

Команда со следующей игры должна начать показывать, что она понимает, что произошедшее недопустимо. И должна вернуть доверие болельщиков. Времени на раскачку нет.

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Нет никакой перестройки, вот пришел новый тренерский штаб, мол, еще немножко подождем, нет. С первой игры с Олимпиком качественная игра, качественный футбол, самоотдача и результат“, - сказал Суркис в интервью программе Профутбол.

Ранее президент Динамо рассказал, почему выбрал Алексея Михайличенко новым главным тренером команды.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.08.2019, 12:17
Оценка:  0
гость
угандошил нормальную команду - не переживай
Дэви_Джонс    19.08.2019, 11:47
Оценка:  0
Дэви_Джонс
И скоро футбол будет так же популярен как и хокей на траве!!! Кто хочет смотреть на бегающщую пешком команду или игру в стиле бей-беги, ночной клуб уже им построили прямо под базой, все равно устают!!!
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