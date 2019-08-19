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Матч Олимпик - Карпаты посетило менее тысячи зрителей

Комментариев: 1
На матч в Киеве пришло лишь 800 болельщиков.
Матч Львов - Шахтер - самый посещаемый в 4-м туре
Матч Львов - Шахтер - самый посещаемый в 4-м туре
ФК Шахтер Донецк

В рамках 4-го тура УПЛ было сыграно пять матчей, самым посещаемым из которых стал выездной поединок донецкого Шахтера против ФК Львов.

По информации официального сайта УПЛ, поединок во Львове посетило 6 380 болельщиков. Всего в рамках минувшего тура на стадионы пришло 15 548 зрителей.

А вот минимальная посещаемость не только в рамках тура, но и в рамках всего сезона, была зафиксирована на матче Олимпик - Карпаты в Киеве - 800 зрителей.

Отметим, что матч 4-го тура Мариуполь - Динамо был перенесен на сентябрь.

МатчКоличество зрителей
Львов - Шахтер6 380
Десна - Колос4 087
Ворскла - Днепр-12 307
Заря - Александрия1 974
Олимпик - Карпаты800
В среднем за матч:3 110
Всего за тур:15 548
Всего за чемпионат:132 201

Напомним, матч третьего тура Динамо - Шахтер собрал больше зрителей, чем все остальные поединки.

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Теги: УПЛ, чемпионат Украины по футболу, посещаемость, Украина, футбол, ФК Львов, Шахтер, Десна, Колос, Ворскла, Днепр-1, Заря, Александрия, Олимпик, Карпаты
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Источник: upl.ua

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Комментариев (1)
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VinsBad    19.08.2019, 11:06
Оценка:  0
VinsBad
да потому как это олимпик накуй никому не нужно!
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