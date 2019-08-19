Матч Олимпик - Карпаты посетило менее тысячи зрителей
На матч в Киеве пришло лишь 800 болельщиков.
В рамках 4-го тура УПЛ было сыграно пять матчей, самым посещаемым из которых стал выездной поединок донецкого Шахтера против ФК Львов.
По информации официального сайта УПЛ, поединок во Львове посетило 6 380 болельщиков. Всего в рамках минувшего тура на стадионы пришло 15 548 зрителей.
А вот минимальная посещаемость не только в рамках тура, но и в рамках всего сезона, была зафиксирована на матче Олимпик - Карпаты в Киеве - 800 зрителей.
Отметим, что матч 4-го тура Мариуполь - Динамо был перенесен на сентябрь.
|Матч
|Количество зрителей
|Львов - Шахтер
|6 380
|Десна - Колос
|4 087
|Ворскла - Днепр-1
|2 307
|Заря - Александрия
|1 974
|Олимпик - Карпаты
|800
|В среднем за матч:
|3 110
|Всего за тур:
|15 548
|Всего за чемпионат:
|132 201
Напомним, матч третьего тура Динамо - Шахтер собрал больше зрителей, чем все остальные поединки.
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