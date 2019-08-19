Матч Олимпик - Карпаты посетило менее тысячи зрителей

На матч в Киеве пришло лишь 800 болельщиков.

В рамках 4-го тура УПЛ было сыграно пять матчей, самым посещаемым из которых стал выездной поединок донецкого Шахтера против ФК Львов.

По информации официального сайта УПЛ, поединок во Львове посетило 6 380 болельщиков. Всего в рамках минувшего тура на стадионы пришло 15 548 зрителей.

А вот минимальная посещаемость не только в рамках тура, но и в рамках всего сезона, была зафиксирована на матче Олимпик - Карпаты в Киеве - 800 зрителей.

Отметим, что матч 4-го тура Мариуполь - Динамо был перенесен на сентябрь.

Матч Количество зрителей Львов - Шахтер 6 380 Десна - Колос 4 087 Ворскла - Днепр-1 2 307 Заря - Александрия 1 974 Олимпик - Карпаты 800 В среднем за матч: 3 110 Всего за тур: 15 548 Всего за чемпионат: 132 201

Напомним, матч третьего тура Динамо - Шахтер собрал больше зрителей, чем все остальные поединки.