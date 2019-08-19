Луческу: Пока я тренировал Шахтер, Динамо поменяло около 10 тренеров

Румынский специалист также отметил, что уровень чемпионата Украины сейчас ниже, чем во время его работы с "горняками".

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу после увольнения Александра Хацкевича высказался по поводу политики киевского Динамо в отношении тренерского штаба клуба.

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“Пока я был тренером Шахтера, Динамо поменяло минимум 10 тренеров. Так нельзя. Не выиграл - вон, не выиграл - вон. Это неправильно, важно дать кому-то поработать, построить систему, стиль. Каждый тренер видит футбол по-своему. Нельзя постоянно менять направление.

Все тренеры Динамо, с которыми я играл, были хорошими. Семин, Газзаев, Ребров, тогда было другое время, но Ребров был в порядке, Демьяненко. Не знаю, зачем они так часто меняли тренеров. От этого страдает команда, фанаты“, - сказал Луческу в интервью программе Профутбол.

Румынский специалист также поделился впечатлением о текущем уровне чемпионата Украины.

“Матч Динамо - Шахтер стал первым за последние три года в чемпионате Украины, который я увидел. Я был только на двух матчах Шахтера в Лиге чемпионов - против Ромы и против Манчестер Сити. Сейчас хотел увидеть уровень чемпионата Украины после того, как я покинул Шахтер.

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Что увидел? Это далеко от того, что было раньше. Я ожидал, что будет намного лучше. Я же помню, как было, когда я уходил - Днепр, Металлист, хорошая команда в Одессе. Но сейчас, с 12-ю командами, нелегко выйти на высокий уровень. Хотел бы, чтобы топовые украинские клубы лучше противостояли друг другу“, - отметил специалист.

Напомним, перед увольнением Хацкевича появилась информация о том, что Мирча Луческу может возглавить Динамо. Сам тренер назвал эту новость ложью.