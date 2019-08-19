Суркис: Не понимаю фразу "динамовское сердце"

Игорь Суркис рассказал, почему выбрал именно Алексея Михайличенко на пост главного тренера Динамо.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением относительно термина “динамовское сердце“, а также рассказал, почему назначил Алексея Михайличенко и почему не выбрал Юрия Вернидуба.

“У нас очень сильный конкурент - донецкий Шахтер. Эта команда хорошо укомплектована, с хорошими финансовыми возможностями и хорошей философией. У киевского Динамо таких финансовых возможностей нет. И это все знают, я это не скрываю.

Читай также: Вернидуб: С чего вы взяли, что я должен возглавить Динамо?

Я с огромным уважением отношусь к Вернидубу. Он проделал огромную работу в той команде, где работал. И в той команде работать было значительно сложнее чем в киевском Динамо. Нет тех возможностей. Прежде всего, команда не имела своего дома, но она выступала на достаточно высоком уровне, и не было таких больших провалов.

Но мое решение было сделано по одной простой причине: Михайличенко был в курсе всего, что происходило в киевском Динамо. От него не было тайн. Он занимался трансферной политикой, он 4-5 раз в месяц выезжал в командировки, смотрел игры других команд, общался с Хацкевичем, видел тренировочный процесс, знает команду изнутри.

Сейчас середина сезона, мы переговорили с Михайличенко, он мне внушил, что мы - одна команда. Вот эту фразу “динамовское сердце“ я вообще не понимаю. Что значит “динамовское сердце“? Ну, играл человек в Динамо, так какое у него должно быть сердце? Португальское или что? Ну, Фонсека работал в Шахтере - три чемпионства, попал в Лигу чемпионов. Его вот так поманили - он побежал в Рому. Или тренер, который сегодня пришел в Шахтер. Он чего-то добивался? Тоже ничего не добивался.

Читай также: Суркис сливает Динамо: реакция соцсетей на назначение Михайличенко

Михайличенко находился в футболе, он самодостаточный человек. Его заслуги и титулы говорят уже о многом. Он больше чем тренировал, он видел процессы во многих клубах, куда он ездил и смотрел, как проходит тренировочный процесс.

Михайличенко все время совершенствуется. У него в кабинете 4 монитора, которые одновременно показывали разный футбол. Он смотрел и просматривал футболистов. Это дает больше, чем стоять на поле.

Читай также: Михайличенко подписал трехлетний контракт с Динамо

Это легенда, это символ. Мало того, это символ преданности клубу Динамо Киев, который никуда не бегал, который входил во все ситуации, который был с клубом в радостные моменты и наоборот.

Я уверен, он сделает все возможное. Он будет работать 24 часа в сутки, чтобы возродить команду“, - рассказал Суркис в интервью программе Профутбол.

Ранее стало известно, что Алексей Михайличенко подписал контракт, рассчитанный на три года.

Напомним, Игорь Суркис также рассказал, почему отправил в отставку Александра Хацкевича.