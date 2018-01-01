Суркис: Качество игры должно быть таким, чтобы мы не шли с валидолом на стадион

Игорь Суркис рассказал, почему уволил Александра Хацкевича.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис в интервью программе Профутбол прокомментировал, почему наконец-то решился на смену тренера в команде.

"У нас с Хацкевичем состоялся телефонный разговор. Я предложил ему встретиться, когда улягутся эмоции, потому что я всю ночь не спал. Мы поговорили, я ему сказал: Александр Николаевич, отдыхайте, подумайте, какие допущены ошибки, какие были позитивные моменты, вы молодой человек, вам еще работать тренером если не в этой команде, то в другой.

Результат остается, игра забывается. У нас не было игры, у нас не было результата. Почему, мне сложно сказать. Может быть, новый тренерский штаб протестирует футболистов, проанализирует, почему мы провалили начало сезона, на которое были большие надежды.

Качество игры должно быть таким, чтобы мы не шли с валидолом на стадион, а с радостью, чтоб мы знали, что такую команду обыграем и победим. При счете 2:1 с Брюгге у меня не было уверенности, что мы эту команду пройдем. Если была выбрана неправильная тактика и неправильная стратегия в этих двух матчах, то это вопрос не ко мне, а к тренерскому штабу. Поэтому тренерский штаб теперь отдыхает, ловит рыбу, а работают другие люди", - отметил Суркис.