Олимпик уволил Жулио Сезара, временным тренером назначат Климовского

Гельзин прилетит в Украину и расторгнет соглашение с тренером.

По данным Football.ua бразилец Жулио Сезар покинул пост главного тренера донецкого Олимпика.

Специалиста уволили сразу после поединка с Карпатами (1:3), после которого серия поражений дончан увеличилась до четырех матчей.

Также стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера станет Игорь Климовский, он работает в Олимпике с 2001 года и до недавнего времени тренировал молодежные команды клуба.

Отметим, что Климовский в прошлом сезоне уже был в роли временного тренера донецкого клуба.