Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Олимпик уволил Жулио Сезара, временным тренером назначат Климовского

Комментариев: 0
Гельзин прилетит в Украину и расторгнет соглашение с тренером.
Жулио Сезар
Жулио Сезар

По данным Football.ua бразилец Жулио Сезар покинул пост главного тренера донецкого Олимпика.

Специалиста уволили сразу после поединка с Карпатами (1:3), после которого серия поражений дончан увеличилась до четырех матчей.

Также стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера станет Игорь Климовский, он работает в Олимпике с 2001 года и до недавнего времени тренировал молодежные команды клуба.

Отметим, что Климовский в прошлом сезоне уже был в роли временного тренера донецкого клуба.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь