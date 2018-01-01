Дончане остаются без набранных очков в новом чемпионате Украины.
Дончане остаются без набранных очков в новом чемпионате Украины.
Олимпик — Карпаты 1:3
Голы: Политыло, 62 (с пенальти) - Гуцуляк, 26, 66, Ди Франко, 42
Олимпик: Пеньков — Зотько, Гришко, Цымбалюк (Пасич Е.), Снурницын (Пасич Г., 33) — Драман, Завийский, Фабиньо, Тейшера — Шахаб (Политыло, 60), Матар.
Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Кучер, Вакуленко, Дубинчак (Якимец, 70) — Гуцуляк, Войкович, Вербный, Халл — Ди Франко (Лейоус, 77), Понде (Жоао Диого, 81).
Предупреждения: Дийе, Фабиньо, Пасич Г. — Вакуленко, Дубинчак.
Удаление: Фабиньо, 26 (фол последней надежды).
Полная версия правил