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Дончане остаются без набранных очков в новом чемпионате Украины.

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Дончане остаются без набранных очков в новом чемпионате Украины.
Дончане остаются без набранных очков в новом чемпионате Украины.

Олимпик — Карпаты 1:3
Голы: Политыло, 62 (с пенальти) - Гуцуляк, 26, 66, Ди Франко, 42

Олимпик: Пеньков — Зотько, Гришко, Цымбалюк (Пасич Е.), Снурницын (Пасич Г., 33) — Драман, Завийский, Фабиньо, Тейшера — Шахаб (Политыло, 60), Матар.

Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Кучер, Вакуленко, Дубинчак (Якимец, 70) — Гуцуляк, Войкович, Вербный, Халл — Ди Франко (Лейоус, 77), Понде (Жоао Диого, 81).

Предупреждения: Дийе, Фабиньо, Пасич Г. — Вакуленко, Дубинчак.

Удаление: Фабиньо, 26 (фол последней надежды).

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