Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео спорного момента с удалением игрока Олимпика

Комментариев: 0
Оно стало четвертым для команды в трех матчах.

В матче четвертого тура чемпионата Украины Олимпик – Карпаты хавбек хозяев Фабиньо получил красную карточку.

На 24-й минуте игрок Карпат Мартинс ворвался в чужую штрафную, а Фабиньо сбил его с ног. Удаление для игрока Олимпика и пенальти. Вот только повтор четко не показал, были ли фол в штрафной или до нее.

Это четвертое удаление в составе дончан в последних трех турах УПЛ. Во 2-м туре в матче против Колоса были удалены Герман Пеньков и Алию Абубакар, а в 3-м туре против Александрии красную получил Роман Вантух.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь