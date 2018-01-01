Видео спорного момента с удалением игрока Олимпика

Оно стало четвертым для команды в трех матчах.

В матче четвертого тура чемпионата Украины Олимпик – Карпаты хавбек хозяев Фабиньо получил красную карточку.

На 24-й минуте игрок Карпат Мартинс ворвался в чужую штрафную, а Фабиньо сбил его с ног. Удаление для игрока Олимпика и пенальти. Вот только повтор четко не показал, были ли фол в штрафной или до нее.

Это четвертое удаление в составе дончан в последних трех турах УПЛ. Во 2-м туре в матче против Колоса были удалены Герман Пеньков и Алию Абубакар, а в 3-м туре против Александрии красную получил Роман Вантух.