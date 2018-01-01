Че Че о периоде в Динамо: Фанаты соперников иногда называли меня черным

Бразилец признался, что в Украине сильнее стал ценить семью.

Бразильский полузащитник Че Че поделился впечатлениями от украинского этапа карьеры, поведав о случаях расизма и подвел итог под данным периодом карьеры.

"Были некоторые моменты с проявлением расизма.Таких случаев было несколько. Во время матчей болельщики соперника иногда называли меня черным. За фанатами Динамо такого не замечал. Я знал, что такое может произойти, поэтому никаких проблем не было. Понимал, что еду в страну с иной культурой, где чернокожие люди в меньшинстве", — приводит слова бразильца Lance.

"Также, я хотел играть во всех матчах, но так не происходило. принимал участие в поединках за дубль. Для украинских футболистов это нормально, но мы, бразильцы, к этому не привыкли. В целом, это был хороший опыт. Я научился больше ценить свою семью, чаще проводить время дома с женой и сыном", - добавил Че Че