Игрокам украинского клуба после матча пришлось "принимать душ" в канаве

В Краматорске была приостановлена подача воды в части города из-за аварии.

Один из лидеров второй лиги новокаховская Энергия испытала трудности во время выездного матча с Авангардом-2 в Краматорске.

Из-за аварии на трубопроводе в Краматорске, в части города, в которой находится стадион, отсутствовала подача воды. Поэтому футболистам Энергии после матча пришлось мыться после матча в местном водоеме.

"Прием душа" фотоотчетом опубликовали игроки Энергии в Instagram.

"Выиграли - мойтесь в канаве. Профессиональный футбол. Браво, Краматорск", - гласит подпись под фото