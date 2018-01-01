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Игрокам украинского клуба после матча пришлось "принимать душ" в канаве

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В Краматорске была приостановлена подача воды в части города из-за аварии.
Игрокам украинского клуба после матча пришлось "принимать душ" в канаве

Один из лидеров второй лиги новокаховская Энергия испытала трудности во время выездного матча с Авангардом-2 в Краматорске.

Из-за аварии на трубопроводе в Краматорске, в части города, в которой находится стадион, отсутствовала подача воды. Поэтому футболистам Энергии после матча пришлось мыться после матча в местном водоеме.

"Прием душа" фотоотчетом опубликовали игроки Энергии в Instagram.

"Выиграли - мойтесь в канаве. Профессиональный футбол. Браво, Краматорск", - гласит подпись под фото

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