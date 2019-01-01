Михайленко наказал Булецу за слабую игру в матче за Днепр-1

Отсутствовал и другой чемпион мира Владислав Супряга.

Главный тренер Днепр-1 Дмитрий Михайленко объяснил причины, по которым форвард Владислав Супряга, а хавбек Сергей Булеца вышел во втором тайме.

"После удаления Кравченко была эмоциональная концовка. Там уже нас устраивала ничья, так как соперник был ближе к успеху - удар Мартыненко в крестовину. В принципе, ничьей мы удовлетворены».

Булеца и Супряга? Их отсутствие в старте не сказалось, если говорить о качестве игры. Вообще это была наша самая качественная игра со старта чемпионата.

Супряги не было по медицинским причинам, он получил повреждение. Отсутствие Булецы в старте - это реакция на слабую игру в прошлом матче. Нам хочется больше агрессии, больше движения. В принципе, это касается всей молодежи. Но сегодня никаких нареканий нет, мы довольны", - сказал Михайленко на пресс-конференции.