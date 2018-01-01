Михайличенко: Состав на матчи будем определять исходя из того, кто лучше подготовлен

Наставник киевлян дал первое интервью в новой должности.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко рассказал о своем назначении, а также рассказал о своих ближайших планах.

“Задачи на ближайшее время? Прежде всего, хорошо познакомиться с ребятами, объяснить стратегию и тактику, которую я хотел бы видеть, словом, провести нормальную работу и подготовиться к следующей игре. А о глобальных задачах пока говорить нет смысла, поскольку они неизменны уже на протяжении многих лет.

Читай также: Динамо провело первую тренировку под руководством нового тренера

Конечно же, тренировки будут отличаться, но они не будут хуже или лучше, просто другие, и ничего страшного в этом нет. Само собой, и команде нужно привыкнуть, адаптироваться к этим тренировкам и понимать, что и с какой целью делается, а это уже зависит от нас.

Я следил за всеми футболистами и хорошо их знаю, а во многих трансферах участвовал, поэтому имею представление о тех, кто есть в команде. Но одно дело видеть игры, а другое - смотреть, как выполняются те или иные требования, и оценить это изнутри. Как ребята будут привыкать ко мне, так и я должен посмотреть на все под другим углом.

Читай также: Суркис - игрокам Динамо: Вы обманули меня и болельщиков

На данный момент у меня есть доверие абсолютно ко всем. Исходя из того, кто будет лучше подготовлен, кто будет лучше выполнять те или иные требования, будем определять состав на матчи“, - приводит слова Михайличенко пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо отправило в отставку Александра Хацкевича, а на его место поставило Алексея Михайличенко. Реакцию фанатов на это назначение можно посмотреть здесь.

Ранее президент киевлян Игорь Суркис прокомментировал назначение нового главного тренера команды.