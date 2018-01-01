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Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи против Литвы и Нигерии

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Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с игроками, которые прибудут в расположение национальной команды на сентябрьские матчи.

"Желто-синие" 7-го сентября проведут поединок против Литвы в рамках квалификации к Евро-2020, а 10-го сентября сыграют с Нигерией в товарищеском поединке.

Список футболистов, которых вызвал Шевченко:

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин.

Защитники: Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Игорь Пластун, Эдуард Соболь, Сергей Болбат.

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Виктор Цыганков, Тарас Степаненко, Марлос, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев, Роман Безус, Марьян Швед.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Резерв: Евгений Шахов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Артем Беседин.

Напомним, что матч против Литвы состоится в Вильнюсе (Литва), а поединок против Нигерии - в Днепре (Украина).

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Нигерии ошибочно изобразила флаг Украины.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, футбол, состав
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