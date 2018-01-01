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Ворскла - Днепр-1: Супряга не попал в заявку, Булеца начнет матч на скамейке запасных

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Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура чемпионата Украины между Ворсклой и Днепром-1.
Ворскла - Днепр-1: стартовые составы команд
Ворскла - Днепр-1: стартовые составы команд
Днепр-1

В рамках 4-го тура УПЛ полтавская Ворскла примет Днепр-1. Команды уже огласили стартовые составы на этот поединок.

Ворскла: Ткаченко - Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане - Петрович, Габелок - Шехич, Луизао, Артур - Коломоец

Запасные: Каневцев, Ребенок, Баенко, Очигава, Сакив, Козыренко, Стрижак

Днепр-1: Клищук - Лопыренко, Гуйе, Логинов, Шаповал - Кравченко, Когут - Чичиков, Вакулко, Коркишко - Кулиш

Запасные: Юрчук, Сафронов, Полевой, Загальский, Назаренко, Булеца, Кузин

Матч Ворскла - Днепр-1 начнется в 14:00 по киевскому времени.

Ранее своим мнением об этом противостоянии поделился наставник Днепра-1 Дмитрий Михайленко.

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Теги: Ворскла, Днепр-1, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, составы команд, стартовые составы
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