Ворскла - Днепр-1: Супряга не попал в заявку, Булеца начнет матч на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура чемпионата Украины между Ворсклой и Днепром-1.

В рамках 4-го тура УПЛ полтавская Ворскла примет Днепр-1. Команды уже огласили стартовые составы на этот поединок.

Ворскла: Ткаченко - Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане - Петрович, Габелок - Шехич, Луизао, Артур - Коломоец

Запасные: Каневцев, Ребенок, Баенко, Очигава, Сакив, Козыренко, Стрижак

Днепр-1: Клищук - Лопыренко, Гуйе, Логинов, Шаповал - Кравченко, Когут - Чичиков, Вакулко, Коркишко - Кулиш

Запасные: Юрчук, Сафронов, Полевой, Загальский, Назаренко, Булеца, Кузин

Матч Ворскла - Днепр-1 начнется в 14:00 по киевскому времени.

Ранее своим мнением об этом противостоянии поделился наставник Днепра-1 Дмитрий Михайленко.