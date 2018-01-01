Ворскла - Днепр-1: Супряга не попал в заявку, Булеца начнет матч на скамейке запасных
Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура чемпионата Украины между Ворсклой и Днепром-1.
В рамках 4-го тура УПЛ полтавская Ворскла примет Днепр-1. Команды уже огласили стартовые составы на этот поединок.
Ворскла: Ткаченко - Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане - Петрович, Габелок - Шехич, Луизао, Артур - Коломоец
Запасные: Каневцев, Ребенок, Баенко, Очигава, Сакив, Козыренко, Стрижак
Днепр-1: Клищук - Лопыренко, Гуйе, Логинов, Шаповал - Кравченко, Когут - Чичиков, Вакулко, Коркишко - Кулиш
Запасные: Юрчук, Сафронов, Полевой, Загальский, Назаренко, Булеца, Кузин
Матч Ворскла - Днепр-1 начнется в 14:00 по киевскому времени.
Ранее своим мнением об этом противостоянии поделился наставник Днепра-1 Дмитрий Михайленко.
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