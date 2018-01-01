Динамо провело первую тренировку под руководством нового тренера

Алексей Михайличенко приступил к работе на новой должности.

Киевское Динамо недавно отправило в отставку Александра Хацкевича и назначило Алексея Михайличенко новым главным тренером команды.

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В пятницу, 16-го августа, специалист приступил к своим обязанностям и провел первую тренировку с командой.

Отметим, что Михайличенко подписал с клубом контракт, рассчитанный на три года.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал выбор нового наставника.

Вашему вниманию также реакция соцсетей на назначение Михайличенко.