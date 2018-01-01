Михайленко: Днепр-1 позволяет сопернику создавать слишком много моментов

Наставник Днепра-1 прокомментировал предстоящий матч против Ворсклы.

Сегодня, 17-го августа, Днепр-1 проведет матч 4-го тура чемпионата Украины против Ворсклы. Ожиданиями от этого поединка поделился главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко.

"Что удалось улучшить - покажет игра. Нам не нравится, что мы позволяем сопернику создавать больше моментов, чем сами создаем. Это основная проблема.

Исходя из этого, нужно улучшать игру в атаке и быть более надежными в обороне. Над этим работали всю неделю. Насколько работа принесла плоды - покажет матч с Ворсклой", - сказал Михайленко в эфире программы Футбол NEWS на телеканалах Футбол 1/2.

Напомним, матч Ворскла - Днепр-1 состоится 17-го августа в 14:00 по киевскому времени.

Отметим, что по итогам первых трех туров Днепр-1 занимает 6-е место, имея в активе 4 очка, а Ворскла находится на 8-й строчке с 3 баллами.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 подписал контракт с центральным защитником Папой Гуйе.