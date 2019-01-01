Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Александрия усилилась защитником сборной Латвии

Комментариев: 0
Каспарас Дубра перешел в команду на правах свободного агента.
Каспарас Дубра
Каспарас Дубра
ФК Александрия

Защитник сборной Латвии Каспарас Дубра перешел в Александрию. 28-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Латвиец будет выступать под 90-м номером.

Дубра присоединился к Александрии на правах свободного агента. До этого этого он выступал за Иртыш, РФШ, БАТЭ, Вентспилс, Сконто и Олимп.

Дубра является капитаном сборной Латвии. За национальную сборную он провел 29 поединков, где отметился двумя голами.

Поделись:
Теги: футбол, Александрия, Каспарас Дубра
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь