Александрия усилилась защитником сборной Латвии

Каспарас Дубра перешел в команду на правах свободного агента.

Защитник сборной Латвии Каспарас Дубра перешел в Александрию. 28-летний футболист подписал контракт до конца сезона-2019/20, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Латвиец будет выступать под 90-м номером.

Дубра присоединился к Александрии на правах свободного агента. До этого этого он выступал за Иртыш, РФШ, БАТЭ, Вентспилс, Сконто и Олимп.

Дубра является капитаном сборной Латвии. За национальную сборную он провел 29 поединков, где отметился двумя голами.