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Михайличенко подписал трехлетний контракт с Динамо

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Украинский специалист останется в команде до лета 2022 года.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис раскрыл детали контракта с новым главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко.

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“Контракт подписан на три года. Конечно, с поставленными задачами, которые должны выполняться. Знаете, я был бы не против найти тренера, который бы работал десять лет с командой, но при этом должны выполняться задачи.

Михайличенко - не из когорты тренеров-пожарников. Он не нуждается в финансах, является самодостаточным обеспеченным человеком, и после нашей встречи он сказал, что готов стать у руля. Это его родная команда, и кому, как не ему, попытаться возродить ее“, - цитирует Суркиса пресс-служба столичного клуба.

Ранее стало известно, кто вошел в тренерский штаб Михайличенко в Динамо.

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Теги: футбол, Динамо, Алексей Михайличенко
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