Суркис: Лучше Михайличенко команду не знает никто

Президент "бело-синих" назвал причины увольнения Александра Хацкевича.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал увольнение белорусского специалиста Александра Хацкевича.

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“Решение было принято в связи с событиями, которые вы отлично знаете. Мы не выполнили задачу на сезон, не продлили борьбу за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

Когда я подписывал новое соглашение с Хацкевичем, то говорил со всей командой, это не было где-то за кулисами. Игроки меня заверили, что процесс омоложения состава завершился и теперь они готовы к решению серьезных задач. Смотря что мы подразумеваем под понятием “серьезные задачи“, но, по-моему, - это борьба за чемпионство, которая все еще, продолжается, а также попадание в группу ЛЧ. Мы можем жаловаться на тяжелый график, который был у нас, но он был известен заранее и нужно было подготовиться к нему.

Я считаю, у нас достаточная глубина состава в этом сезоне, были приглашены все игроки, которых хотел бывший тренерский штаб, но я ни в коем случае не хочу никого обвинять. Задача не была выполнена, и мой разговор с Александром Николаевичем свелся к тому, что ему нужно отдохнуть, а команду должен возглавить новый главный тренер с новой мотивацией и идеями, чтобы вернуть доверие болельщиков, которые на матче с Брюгге до последнего поддерживали и верили в команду“.

Фунционер также объяснил назначение Алексея Михайличенко.

Сегодня я представил тренерский штаб. Меня могут критиковать, говорить все, что захотят, но в данный момент лучше Алексея Александровича команду не знает никто. Он ее комплектовал, находился в структуре клуба, является профессиональным тренером. И то, что в последнее время не ходил со свистком по полю, не значит, что он потерял квалификацию. Он знает, как работать с ней, и, надеюсь, что привнесет свежую струю в игру“.

Суркис рассказал, почему он не решился пригласить иностранного тренера.

Работать с молодыми Ребровым и Хацкевичем также было рискованно, а приглашать сейчас иностранца... Возможно, это было бы правильным решением, но также здесь две стороны медали. Если бы я не дал Хацкевичу возможность попробовать квалифицироваться в ЛЧ, а провалился бы другой тренер - меня бы критиковали за решение освободить человека, который строил эту команду. И сейчас я готов всю ответственность взять на себя и принять такое решение.

По лицам игроков, а я знаю их достаточно хорошо, видно, что они расстроены и все еще не отошли от проигрыша.

Надеемся, что в ближайшем времени Динамо будет дарить радость от новых побед“, - заявил президент в интервью официальному сайту киевлян.

Ранее cтало известно, кто вошел в тренерский штаб Михайличенко в Динамо.