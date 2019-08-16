Суркис - игрокам Динамо: Вы обманули меня и болельщиков

Президент столичного клуба резко высказался в сторону футболистов.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис представил своей команде новый тренерский штаб, который возглавит Алексей Михайличенко.

Перед презентацией функционер упрекнул футболистов в невыполнении своих обещаний и поставленных задач.

“Если бы я был оптимистом, я бы сказал, выходя отсюда, что те задачи, которые перед вами стоят, будут выполнены. Но, к сожалению, вы и я как президент клуба, обманули ожидания болельщиков.

Не говоря уже о том, что вы обманули меня, потому что я вам задавал прямой вопрос: вы готовы к большим задачам? Это было о выигрыше чемпионата и попадания в Лигу чемпионов. Как мы видим сегодня, вы эти задачи выполнить не смогли.

Я всегда люблю начинать с чистого листа. Забываем то, что произошло, выводы вы сделаете уже с новым своим тренерским штабом.

Надеюсь, вы сделаете выводы из всего того, что у нас произошло. Трагедии не произошло. Трагедия только для наших болельщиков, которые любят команду и верят в нее. Свои трудом и победами вы должны сделать так, чтобы в вас опять поверили те 42 000 болельщиков, которые пришли, я бы сказал, на полностью заполненный стадион на матч против Брюгге.

Только своей игрой и самоотдачей в тренировочном процессе вы можете вернуть доверие болельщиков. Это самое главное, потому что все, что мы делаем, мы делаем для них. Успехов вам и удачи. Надеюсь, вы будете выполнять все то, что вам предложит новый тренерский штаб“, - заявил Суркис.

Ранее стало известно, кто вошел в тренерский штаб Михайличенко в Динамо.