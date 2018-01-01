Стало известно, кто вошел в тренерский штаб Михайличенко в Динамо

У главного тренера киевлян будет четыре помощника.

Тренерский штаб Динамо ФК Динамо Киев

Новый главный тренер Динамо Алексей Михайличенко определился с тренерским штабом команды. Ассистентом украинского специалиста будет Вадим Евтушенко, а работу с голкиперами продолжит Михаил Михайлов. Тренерами по физической подготовке станут Виталий Кулыба и Владимир Ярмошук. Президент Динамо Игорь Суркис уже представил обновленный тренерский штаб футболистам: Читайте также реакцию соцсетей на назначение Алексея Михайличенко.

Александра Колесникова