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Сабо: Михайличенко - правильный выбор, он знает Динамо изнутри

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Бывший наставник киевлян прокомментировал назначение Алексея Михайличенко.
Йожеф Сабо
Йожеф Сабо
dynamo.kiev.ua

Бывший главный тренер киевского Динамо Йожеф Сабо поддержал назначение Алексея Михайличено на пост наставника "бело-синих".

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"Считаю, что сделан правильный выбор, учитывая нынешнее положение Динамо. Михайличенко - профессионал, футбольный человек, который постоянно находился с командой, он знает ее изнутри.

Минус - он не готовил игроков к сезону. Главное, чтобы ему не мешали", - приводит слова Сабо телеканал Футбол 1/2.

Напомним, после вылета Динамо из квалификации Лиги чемпионов руководство клуба уволило Александра Хацкевича. На вакантную должность был назначен Алексей Михайличенко, который занимал пост спортивного директора Динамо.

Вашему вниманию реакция соцсетей на назначение Михайличенко.

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Теги: Йожеф Сабо, Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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Источник: footballua.tv

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