Заря в тяжелом матче обыграла ЦСКА

Луганчане смогли забить победный гол лишь в концовки встречи.

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы луганская Заря встречалась с ЦСКА из Софии.

Ответный матч проходил в Запорожье, на Славутич-Арене. Стоит отметить, что данный поединок поселило большое количество фанатов, что не скажешь про матчи чемпионата и ответный матч против черногорской Будучности.

Перед матчем с болгарами луганчане провели тяжелый поединок против Колоса в УПЛ. Данная победа позволила подопечным Виктора Скрипника выйти на 2-е место в чемпионате Украины. Что касается ЦСКА, то они встречались с Лудогорцем и выстояли ничью.

Поединок начался с травмы немецкого защитника Зари Абу Ханны. Он столкнулся с одним из болгарских игроков и матч не смог продолжить. Софийцы старались атаковать позиционно. Уже на 9-й минуте Соу хорошо пробил, но мяч разминулся со штангой. Заря же свой первый момент создала на 15-й минуте встречи. Хомченовский пробил мощно, но не точно.

В первой половине встречи болгары играли очень жестко. Стоит выделить их капитана, который фолил часто в центре поля. На 22-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве. Красный свет загорелся перед Турицовым, который не дал Хомченовскому выйти 1 на 1 с кипером гостей.

После удаления луганчане взяли мяч под свой контроль. Однако, опасными действиями не отличался никто. Можно отметить лишь момент Будковского, который на 41-й минуте головой пробивал по воротам Черняускаса. Тот перевел мяч на угловой, но рефери заметил у форварда Зари положение вне игры.

Второй тайм луганчане начали осторожно. Футболисты в белых футболках продолжили играть в короткий пас и на острие пытались дать точную верховую передачу в штрафную. Но защитники ЦСКА снимали весь верх.

Хотелось бы выделить игру обоих голкиперов, особенно во втором тайме. Никита Шевченко очень удачно играл на ленточке ворот и раз за разом отражал удары Соу и Эвандро.

Что касается Черняускаса, то у него было достаточно мало работы, вплоть до 67-й минуты. Леднев сместился в центр и с 30 метров сильно пробил. Тогда-то кипер гостей показал свое мастерство.

На 73-й минуте поволноваться пришлось фанатам Зари. Соу вошел в штрафную и крутил мяч в дальний угол, но Шевченко красиво вытянулся и парировал удар форварда ЦСКА.

Футболисты ЦСКА поймали кураж и пытались прижать Зарю к своим воротам, словно луганчане играют в меньшинстве. На 87-й на поле вышел еще один форвард Вотт, а забила Заря. Русин мастерски ворвался в штрафную и прокидывал мяч мимо Черняускаса, но Альбентоса вынес “круглого“ с линии ворот. Однако, украинец подхватил мяч, обвел вратаря и послал его в ворота.

Русин снял футболку после гола и заставил арбитра показать ему вторую желтую. Назарий покидал поле под овации трибун.

Итог матча - 1:0 в пользу Зари. Следующим соперником луганчан станет победитель пары Эспаньол - Люцерн.

Заря - ЦСКА София 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Русин, 90.

Заря: Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна (Чеберко, 4), Михайличенко - Кочергин, Иванисеня, Юрченко (Леднев, 46), Хомченовский - Будковский (Кабаев, 90+3), Русин.

ЦСКА София: Черняускас - Занев, Томас, Альбентоса - Жеферсон (Ватт, 87), Малинов (Фаббрини, 82), Бикель, Туритсов - Эвандро (Митков, 56), Родригеш, Соу.

Предупреждения: Хомченовский, Юрченко, Будковский, Русин, Шевченко - Туритсов.

Удаления: Русин, 90 (вторая желтая карточка) - Туритсов, 22 (фол последней надежды).