Суркис сливает Динамо: реакция соцсетей на назначение Михайличенко
Киевское Динамо официально назначило Алексея Михайличенко новым главным тренером команды.
Эта новость вызвала бурное обсуждение в сети. Мы собрали самые яркие высказывания о решении руководства “бело-синих“:
https://t.co/L9EZnC4AEC— Artem Frankov (@frankov11) 15 August 2019
...А еще Михайличенко много курит, но это вряд ли вредит интересам “Динамо“. Если бы я тупо хотел набрать побольше просмотров, то достаточно было бы подпустить критики и неприятия. Но для начала ААМу как минимум нужно дать и слово, и дело. Обсудим!
Єдине в чому стабільність Динамо-це вибір х.....го тренера!— Yuriy Boyko (@RealBoyko) 15 August 2019
Михайличенко...— Andrey (@Cheschevoy) 15 August 2019
Все те же грабли
человек который после увольнения с Динамо в 2004 так никого и не тринеровал, просидев на какой то фиктивной должности в клубе
Просто блядь восхитительный вариант
Динамо-Киев возглавил Михайличенко. Опять 25 ! Это пиздец как напоминает украинскую политику. Ходим по кругу больше чем четверть века с одними и теми же лицами в политике, а результатов нет.— A3boot (@svitvik1) 15 August 2019
Яснапанятна. Нормального тренера із за кордону ніхто наймати не збирається. Мусолять старе гімно по другому колу.— Дитячий письменник (@chemodanov_di) 15 August 2019
Суркіс зливає Динамо у котлах!!!111! https://t.co/EFrWwHsSUE
опять какого-то старого пердуна поставили на место тренера динамо, будто мало было 😡— юмин. ♡ 🍰 (@sadkimi) 15 August 2019
Один из значимых игроков прошлого клуба стал тренером, но обосрался в еврокубках. И вместо него пришел спортивный директор, который до этого на своей должности нихуя не делал.— Volodymyr Harets (@dnepr_1918) 15 August 2019
“Днепр-2008“ = “Динамо-2019“ = 💙💙💙 pic.twitter.com/HUiM0d2FLr
Вот нахрена было увольнять Хацкевича чтобы назначать Михайличенко???— Киевский 🇺🇦 (@Kieffskiy) 15 August 2019
Динамо кранты...(((
тепер по поводу Динамо можна орать і панікувать— Денисенка (@empty_box) 15 August 2019
вболіваю за Динамо з 93-го року— Журба (@ua_sadness) 15 August 2019
зроблю паузу, суркіси заїбали
Больше не стоит смотреть и болеть за Динамо Киев, спасибо Джуниор но ты идиот полный,человек 15 лет никого не тренирует и он назначает его главным тренером,мазохист какой то.— Андрей (@andrkol43) 15 August 2019
Довбойоб Суркіс. Але це не новина, це діагноз для Динамо(((— Апріорі правий (@aprioriprav) 15 August 2019
Напомним, накануне Динамо отправило в отставку Александра Хацкевича после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.
Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях по поводу увольнения Хацкевича.
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