Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суркис сливает Динамо: реакция соцсетей на назначение Михайличенко

Комментариев: 4
Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях на назначение Алексея Михайличенко главным тренером Динамо.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо официально назначило Алексея Михайличенко новым главным тренером команды.

Эта новость вызвала бурное обсуждение в сети. Мы собрали самые яркие высказывания о решении руководства “бело-синих“:

Напомним, накануне Динамо отправило в отставку Александра Хацкевича после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях по поводу увольнения Хацкевича.

Поделись:
Теги: Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, вне игры, реакция соцсетей
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  15.08.2019, 18:31
Оценка:  0
гость
Ну продали бы уже клуб Сурки. Думаю покупатели найдутся.
BROKER666    15.08.2019, 18:26
Оценка:  0
BROKER666
в следующем сезоне ЛЧ с Шахтой будет выступать Заря
гость  (аноним)  15.08.2019, 18:14
Оценка:  +2
гость
Это полный писец,с Суркисами и их тренерами команда упадёт на ноль,единственно что мы можем,не ходить на стадион и не смотреть футбол с ДК по телевизору.
МаксимУм    15.08.2019, 18:05
Оценка:  +1
МаксимУм
А можно я потренирую? Результат будет тот же, но я обойдусь дешевле...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь