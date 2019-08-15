Суркис сливает Динамо: реакция соцсетей на назначение Михайличенко

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях на назначение Алексея Михайличенко главным тренером Динамо.

Киевское Динамо официально назначило Алексея Михайличенко новым главным тренером команды.

Эта новость вызвала бурное обсуждение в сети. Мы собрали самые яркие высказывания о решении руководства “бело-синих“:

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...А еще Михайличенко много курит, но это вряд ли вредит интересам “Динамо“. Если бы я тупо хотел набрать побольше просмотров, то достаточно было бы подпустить критики и неприятия. Но для начала ААМу как минимум нужно дать и слово, и дело. Обсудим! — Artem Frankov (@frankov11) 15 August 2019

Єдине в чому стабільність Динамо-це вибір х.....го тренера! — Yuriy Boyko (@RealBoyko) 15 August 2019

Михайличенко...

Все те же грабли

человек который после увольнения с Динамо в 2004 так никого и не тринеровал, просидев на какой то фиктивной должности в клубе

Просто блядь восхитительный вариант — Andrey (@Cheschevoy) 15 August 2019

Динамо-Киев возглавил Михайличенко. Опять 25 ! Это пиздец как напоминает украинскую политику. Ходим по кругу больше чем четверть века с одними и теми же лицами в политике, а результатов нет. — A3boot (@svitvik1) 15 August 2019

Яснапанятна. Нормального тренера із за кордону ніхто наймати не збирається. Мусолять старе гімно по другому колу.

Суркіс зливає Динамо у котлах!!!111! https://t.co/EFrWwHsSUE — Дитячий письменник (@chemodanov_di) 15 August 2019

опять какого-то старого пердуна поставили на место тренера динамо, будто мало было 😡 — юмин. ♡ 🍰 (@sadkimi) 15 August 2019

Один из значимых игроков прошлого клуба стал тренером, но обосрался в еврокубках. И вместо него пришел спортивный директор, который до этого на своей должности нихуя не делал.



“Днепр-2008“ = “Динамо-2019“ = 💙💙💙 pic.twitter.com/HUiM0d2FLr — Volodymyr Harets (@dnepr_1918) 15 August 2019

Вот нахрена было увольнять Хацкевича чтобы назначать Михайличенко???

Динамо кранты...((( — Киевский 🇺🇦 (@Kieffskiy) 15 August 2019

тепер по поводу Динамо можна орать і панікувать — Денисенка (@empty_box) 15 August 2019

вболіваю за Динамо з 93-го року



зроблю паузу, суркіси заїбали — Журба (@ua_sadness) 15 August 2019

Больше не стоит смотреть и болеть за Динамо Киев, спасибо Джуниор но ты идиот полный,человек 15 лет никого не тренирует и он назначает его главным тренером,мазохист какой то. — Андрей (@andrkol43) 15 August 2019

Довбойоб Суркіс. Але це не новина, це діагноз для Динамо((( — Апріорі правий (@aprioriprav) 15 August 2019

Напомним, накануне Динамо отправило в отставку Александра Хацкевича после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях по поводу увольнения Хацкевича.