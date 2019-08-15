Федерация футбола Нигерии ошибочно изобразила флаг Украины

Сотрудники Федерации перепутали расположение цветов в государственном флаге Украины.

Федерация футбола Нигерии на своей страничке в Twitter опубликовала информацию о составе национальной команды на товарищеский матч против сборной Украины, который состоится в сентябре.

Однако, сотрудники организации допустили серьезную ошибку, неправильно изобразив украинский флаг. В публикации Федерации желтый цвет был изображен - сверху, а голубой - снизу.

Напомним, сборная Украины проведет спарриг с Нигерией 10-го сентября в Днепре.