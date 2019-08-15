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Федерация футбола Нигерии ошибочно изобразила флаг Украины

Комментариев: 2
Сотрудники Федерации перепутали расположение цветов в государственном флаге Украины.
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины
Федерация футбола Нигерии неправильно изобразила флаг Украины

Федерация футбола Нигерии на своей страничке в Twitter опубликовала информацию о составе национальной команды на товарищеский матч против сборной Украины, который состоится в сентябре.

Однако, сотрудники организации допустили серьезную ошибку, неправильно изобразив украинский флаг. В публикации Федерации желтый цвет был изображен - сверху, а голубой - снизу.

Напомним, сборная Украины проведет спарриг с Нигерией 10-го сентября в Днепре.

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Теги: сборная Украины по футболу, сборная Нигерии, футбол, вне игры, товарищеский матч, украинский флаг
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Комментариев (2)
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Нинізосереджений    15.08.2019, 17:17
Оценка:  0
Нинізосереджений
В нашій країні майже все з ніг на голову.Саме тому ніякої помилки немає.До того ж Нігерія-це наші брати.
гость  (аноним)  15.08.2019, 17:16
Оценка:  +1
гость
а вот интересно,
средний нигерииц богаче нищебродного х()хла ???
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