Федерация футбола Нигерии ошибочно изобразила флаг Украины
Сотрудники Федерации перепутали расположение цветов в государственном флаге Украины.
Федерация футбола Нигерии на своей страничке в Twitter опубликовала информацию о составе национальной команды на товарищеский матч против сборной Украины, который состоится в сентябре.
Однако, сотрудники организации допустили серьезную ошибку, неправильно изобразив украинский флаг. В публикации Федерации желтый цвет был изображен - сверху, а голубой - снизу.
List of invited @NGSuperEagles players for the International Friendly against #Ukraine National Team on September 10, 2019. #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/hE3A5WQXvx— The NFF 🇳🇬 (@thenff) 14 August 2019
Напомним, сборная Украины проведет спарриг с Нигерией 10-го сентября в Днепре.
Полная версия правил
средний нигерииц богаче нищебродного х()хла ???