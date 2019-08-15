Динамо назначило нового главного тренера

Вакантную должность занял Алексей Михайличенко.

Киевское Динамо объявило имя нового главного тренера первой команды.

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Как сообщает пресс-служба киевлян, вакантный пост занял спортивный директор клуба Алексей Михайличенко. В его тренерский штаб вошел экс-партнер по Динамо Вадим Евтушенко. Имена остальных ассистентов будет объявлены позже.

Отмечается, что в пятницу, 16-го августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Стоит сказать, что специалист уже возглавлял Динамо в период с 2002-го по 2004-й год. Под его руководством “бело-синие“ дважды стали чемпионами Украины, а также по разу завоевали Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, накануне Динамо отправило в отставку Александра Хацкевича после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях по поводу увольнения Хацкевича.