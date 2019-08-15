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Динамо назначило нового главного тренера

Комментариев: 12
Вакантную должность занял Алексей Михайличенко.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо объявило имя нового главного тренера первой команды.

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Как сообщает пресс-служба киевлян, вакантный пост занял спортивный директор клуба Алексей Михайличенко. В его тренерский штаб вошел экс-партнер по Динамо Вадим Евтушенко. Имена остальных ассистентов будет объявлены позже.

Отмечается, что в пятницу, 16-го августа, Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Стоит сказать, что специалист уже возглавлял Динамо в период с 2002-го по 2004-й год. Под его руководством “бело-синие“ дважды стали чемпионами Украины, а также по разу завоевали Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, накануне Динамо отправило в отставку Александра Хацкевича после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

Вашему вниманию самые яркие комментарии в соцсетях по поводу увольнения Хацкевича.

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Теги: Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, тренер, назначение
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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Комментариев (12)
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петенька  (аноним)  15.08.2019, 17:14
Оценка:  +1
петенька
Слава Украине!
гость  (аноним)  15.08.2019, 17:10
Оценка:  0
гость
Правильно сказано: "занял место тренера"...
Максим    15.08.2019, 16:55
Оценка:  +2
Максим
На иностранного спеца денег зажал.....жизнь не учит.
гость  (аноним)  15.08.2019, 16:48
Оценка:  +2
гость
Шило на мыло зато подешевле попокладистей чем европеец
oleh01    15.08.2019, 16:41
Оценка:  +1
oleh01
А у кого то были сомнения. Еще -2 года.
Потому_что    15.08.2019, 16:41
Оценка:  +2
Потому_что
Динамо в принципе уже не интересно, успехов!
гость  (аноним)  15.08.2019, 16:39
Оценка:  +5
гость
Да все просто,руководству ДК насрать на болельщиков,да и на успехи команды в принципе!(((((((((((((((((((
гость  (аноним)  15.08.2019, 16:35
Оценка:  +5
гость
Буду болеть за "ЗАРЮ"!
VinsBad    15.08.2019, 16:34
Оценка:  +3
VinsBad
Ну і нафіга?..((
гость  (аноним)  15.08.2019, 16:33
Оценка:  +4
гость
Мдаааа......(((((
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