Де Пена и Дуэлунд посетили Чернобыль
Футболисты провели время в зоне отчуждения.
Игроки киевского Динамо Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд отправились на экскурсию в зону отчуждения - Чернобыль.
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Футболисты отправились в туристическую экскурсию и посетили заброшенные объекты. Об этом Дуэлунд рассказал на своей страничке в Instagram.
“Потрясающий день с потрясающими людьми“, - гласит подпись под публикацией.
Отметим, что Миккель Дуэлунд сейчас восстанавливается после травмы, которую он получил в контрольном матче Динамо против Цирля.
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