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Де Пена и Дуэлунд посетили Чернобыль

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Футболисты провели время в зоне отчуждения.
Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд на экскурсии в Чернобыле
Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд на экскурсии в Чернобыле
instagram.com/duelund_99/

Игроки киевского Динамо Карлос де Пена и Миккель Дуэлунд отправились на экскурсию в зону отчуждения - Чернобыль.

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Футболисты отправились в туристическую экскурсию и посетили заброшенные объекты. Об этом Дуэлунд рассказал на своей страничке в Instagram.

“Потрясающий день с потрясающими людьми“, - гласит подпись под публикацией.

Отметим, что Миккель Дуэлунд сейчас восстанавливается после травмы, которую он получил в контрольном матче Динамо против Цирля.

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Теги: Карлос Де Пена, Миккель Дуэлунд, Динамо, Динамо Киев, Украина, футбол, вне игры, Чернобыль
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