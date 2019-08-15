Михайличенко подпишет полноценный контракт с Динамо - СМИ

Украинский специалист согласился возглавить столичный клуб.

Киевское Динамо определилось с кандидатом на пост нового главного тренера команды, сообщает Футбол News.

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Им станет нынешний спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Источник утверждает, что специалист подпишет с Динамо полноценный контракт, и возглавит команду без приставки “исполняющий обязанности“.

Официально об этом объявят сегодня, 15-го августа.

Ранее Михайличенко работал с “бело-синими“ в 2002-2004 годах. Вместе с киевлянами он выиграл два чемпионата Украины, 1 Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, накануне Александр Хацкевич покинул пост главного тренера Динамо.