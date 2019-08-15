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Михайличенко подпишет полноценный контракт с Динамо - СМИ

Комментариев: 6
Украинский специалист согласился возглавить столичный клуб.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
dynamo.kiev.ua

Киевское Динамо определилось с кандидатом на пост нового главного тренера команды, сообщает Футбол News. 

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Им станет нынешний спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

Источник утверждает, что специалист подпишет с Динамо полноценный контракт, и возглавит команду без приставки “исполняющий обязанности“.

Официально об этом объявят сегодня, 15-го августа.

Ранее Михайличенко работал с “бело-синими“ в 2002-2004 годах. Вместе с киевлянами он выиграл два чемпионата Украины, 1 Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, накануне Александр Хацкевич покинул пост главного тренера Динамо. 

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Теги: футбол, Динамо, Алексей Михайличенко
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  15.08.2019, 14:02
Оценка:  0
гость
Точно точно, а то жлобятся на билет 200 грн., а я должен тратится на тренера.
гость  (аноним)  15.08.2019, 14:01
Оценка:  0
гость
А я считаю, решение правильное. Михайличенко непосредственно знает тренировки Лобановского. Если захочет и не будет "подводных" камней, может сделать Команду.
Суркис  (аноним)  15.08.2019, 13:47
Оценка:  0
Суркис
Когда вы начнете ходить на стадион, что бы бабки были на нормального тренера.
Аlexandr_911    15.08.2019, 13:45
Оценка:  0
Аlexandr_911
играл он отлично , но тренер никудышщний
pirat2018    15.08.2019, 13:42
Оценка:  +2
pirat2018
буду краток
"Наша песня хороша, начинай сначала"
Peyot    15.08.2019, 13:18
Оценка:  0
Peyot
да е мае суркис да когда же ты тварь перестанеш трепать всем нервы и наймеш профессионала?
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