Ворскла подписала контракт с украинским защитником

Владимир Баенко подписал соглашение, рассчитанное на один год.

Ворскла объявила об очередном усилении команды. Соглашение с полтавчанами подписал опытный защитник Владимир Баенко.

Как сообщает пресс-служба "зелено-белых", контракт центрбека с клубом рассчитан на один год. 29-летний Баенко будет выступать под 27-м игровым номером.

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Последним клубом украинца была узбекская Бухара, где он выступал в период с марта 2019-го по июнь этого же года. Перед этим игрок становился чемпионом и обладателем Кубка Латвии в составе Риги, которую тренировал нынешний тренер Зари Виктор Скрипник.

В Украине игрок вступал за такие клубы, как ФК Никополь, Горняк Кривой Рог и кропивницкая Зирка.

Ранее сообщалось, что Карпаты усилились защитником сборной Люксембурга.