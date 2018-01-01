Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ворскла подписала контракт с украинским защитником

Комментариев: 0
Владимир Баенко подписал соглашение, рассчитанное на один год.
Владимир Баенко
Владимир Баенко
ФК Ворскла

Ворскла объявила об очередном усилении команды. Соглашение с полтавчанами подписал опытный защитник Владимир Баенко.

Как сообщает пресс-служба "зелено-белых", контракт центрбека с клубом рассчитан на один год. 29-летний Баенко будет выступать под 27-м игровым номером.

Читай также: Давай, до свидания: реакция соцсетей на увольнение Хацкевича из киевского Динамо

Последним клубом украинца была узбекская Бухара, где он выступал в период с марта 2019-го по июнь этого же года. Перед этим игрок становился чемпионом и обладателем Кубка Латвии в составе Риги, которую тренировал нынешний тренер Зари Виктор Скрипник. 

В Украине игрок вступал за такие клубы, как ФК Никополь, Горняк Кривой Рог и кропивницкая Зирка.

Ранее сообщалось, что Карпаты усилились защитником сборной Люксембурга.

Поделись:
Теги: Ворскла, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: vorskla.com.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь