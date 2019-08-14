Давай, до свидания: реакция соцсетей на увольнение Хацкевича из киевского Динамо

Вашему вниманию самые яркие комментарии экспертов и болельщиков на отставку Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского Динамо.

Накануне киевское Динамо не сумело обыграть Брюгге и покинуло квалификацию Лиги чемпионов сезона-2019/20.

После этого руководство клуба объявило об отставке главного тренера команды Александра Хацкевича. Эта новость вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Вашему вниманию самые яркие высказывания экспертов и фанатов об увольнении Хацкевича:

Хацкевич - все! Уволен! — Igor Yatsenko (@IgorYatsenko) 14 августа 2019 г.

Хацкевич - давай досвидания! уже.... — Oleg_Grand (@Grand_Dnepr) 14 августа 2019 г.

Хацкевич уволен вместе со всем штабом. Живем и работаем дальше! — Artem Frankov (@frankov11) 14 августа 2019 г.

Ну что ж, судя по всему Хакцевич аут! Логичное решение, которое было всем понятно ещё в конце прошлого сезона. Но Суркис решил ещё и это сезон просрать. Кто будет следующей жертвой во главе Динамо? — Vadim Lyapin 3.0 (@fibber77) 14 августа 2019 г.

Хацкевич - звільнений!

Загалом все логічно, в нього була домовленість у клубі, в разі провалу до ЛЧ - відставка.



В очікуванні нової жертви. . . ;-) — Andriyuk (@Andriyak) 14 августа 2019 г.

Відмучилися. Олександр Хацкевич звільнений з посади головного тренера Динамо.https://t.co/nUCHgbZZBd — Viktor Perebenesiuk / Віктор Перебенесюк (@viktor4453) 14 августа 2019 г.

Вчера #Динамо неплохо так ткнули головой в их игру, в ответ на это они уволили Хацкевича. Думается, что даже если на замену придут коты Леоненко, игра и то не станет хуже, грузчик Беседин уже вряд ли будет выходить в основе — George (@george_groshev) 14 августа 2019 г.

Припертий до стінки здебільшого обгрунтованими претензіями вболівальників Олександр Хацкевич вийшов “на волю“. Тепер розжарена пательня, даруйте, тренерський стілець, прийме іншого очільника. Йому буде просто розпочати з перемоги, бо наступний суперник Динамо - проблемний Олімпік pic.twitter.com/GyKjWYU5UO — Ruslan Svirin (@Sribnok) 14 августа 2019 г.

УРААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!



Олександр Хацкевич звільнений з посади головного тренера - ФK «Динамо» Київ. Офіційний сайт https://t.co/Xk0NwjVdyc — Ruslan Kharchenko (@RusKharchenko) 14 августа 2019 г.

Хацкевич едет в Минск. Ура! Но что-то я скептически смотрю на вероятное назначение Вернидуба... Иностранца бы. Но «Фалькао к нам не поедет, ёпт»... Поэтому Юрий будет дуть... — Denis Kvartalnov (@D_Kvartalnov) 14 августа 2019 г.

Многоходовочка від Суркіса таки зайшла. Тепер Хацкевич в ігровому тонусі їде на картоплю😜 — Андрій Твердохліб (@fandk80) 14 августа 2019 г.

Як на мене, Хацкевич ідеальний тренер для Динамо-2. Виховувати молодь, підводити до дорослого рівня - треба віддати належне його вмінням. Інша справа результат. Це головне у першій команді. І те, що білорусу бракувало... — Igor Burbas (@iburbas) 14 августа 2019 г.

можно подумать, с самого начала не было ясно, что Хацкевич нулевой тренер — Конрад Карлович (@8KOI8) 14 августа 2019 г.

Хацкевич уволен из Динамо Киев!!!!

Самый бездарный тренер современности, который три года вытирал ноги об команду, проиграл все, что можно было проиграть, трусливое существо, он сам не хотел уходить в отставку,... https://t.co/tlCCKY7C0q — Анастасия-Ева Домани (@AnastaciaDomani) 14 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, кто может занять вакантную должность.

Также отмечалось, что Юрий Вернидуб отрицает переговоры с киевлянами.