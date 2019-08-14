Давай, до свидания: реакция соцсетей на увольнение Хацкевича из киевского Динамо
Накануне киевское Динамо не сумело обыграть Брюгге и покинуло квалификацию Лиги чемпионов сезона-2019/20.
После этого руководство клуба объявило об отставке главного тренера команды Александра Хацкевича. Эта новость вызвала бурную реакцию в социальных сетях.
Вашему вниманию самые яркие высказывания экспертов и фанатов об увольнении Хацкевича:
Хацкевич - все! Уволен!— Igor Yatsenko (@IgorYatsenko) 14 августа 2019 г.
Хацкевич - давай досвидания! уже....— Oleg_Grand (@Grand_Dnepr) 14 августа 2019 г.
Хацкевич уволен вместе со всем штабом. Живем и работаем дальше!— Artem Frankov (@frankov11) 14 августа 2019 г.
Ну что ж, судя по всему Хакцевич аут! Логичное решение, которое было всем понятно ещё в конце прошлого сезона. Но Суркис решил ещё и это сезон просрать. Кто будет следующей жертвой во главе Динамо?— Vadim Lyapin 3.0 (@fibber77) 14 августа 2019 г.
Хацкевич - звільнений!— Andriyuk (@Andriyak) 14 августа 2019 г.
Загалом все логічно, в нього була домовленість у клубі, в разі провалу до ЛЧ - відставка.
В очікуванні нової жертви. . . ;-)
Відмучилися. Олександр Хацкевич звільнений з посади головного тренера Динамо.https://t.co/nUCHgbZZBd— Viktor Perebenesiuk / Віктор Перебенесюк (@viktor4453) 14 августа 2019 г.
Вчера #Динамо неплохо так ткнули головой в их игру, в ответ на это они уволили Хацкевича. Думается, что даже если на замену придут коты Леоненко, игра и то не станет хуже, грузчик Беседин уже вряд ли будет выходить в основе— George (@george_groshev) 14 августа 2019 г.
Припертий до стінки здебільшого обгрунтованими претензіями вболівальників Олександр Хацкевич вийшов “на волю“. Тепер розжарена пательня, даруйте, тренерський стілець, прийме іншого очільника. Йому буде просто розпочати з перемоги, бо наступний суперник Динамо - проблемний Олімпік pic.twitter.com/GyKjWYU5UO— Ruslan Svirin (@Sribnok) 14 августа 2019 г.
УРААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!— Ruslan Kharchenko (@RusKharchenko) 14 августа 2019 г.
Олександр Хацкевич звільнений з посади головного тренера - ФK «Динамо» Київ. Офіційний сайт https://t.co/Xk0NwjVdyc
Хацкевич едет в Минск. Ура! Но что-то я скептически смотрю на вероятное назначение Вернидуба... Иностранца бы. Но «Фалькао к нам не поедет, ёпт»... Поэтому Юрий будет дуть...— Denis Kvartalnov (@D_Kvartalnov) 14 августа 2019 г.
Многоходовочка від Суркіса таки зайшла. Тепер Хацкевич в ігровому тонусі їде на картоплю😜— Андрій Твердохліб (@fandk80) 14 августа 2019 г.
Як на мене, Хацкевич ідеальний тренер для Динамо-2. Виховувати молодь, підводити до дорослого рівня - треба віддати належне його вмінням. Інша справа результат. Це головне у першій команді. І те, що білорусу бракувало...— Igor Burbas (@iburbas) 14 августа 2019 г.
Доббі вільний! (гудбай хацкевич) #динамо— Tony Vinci (@t_vincii) 14 августа 2019 г.
Хацкевич - аут.— Сергій Притула (@Sergio_Prytula) 14 августа 2019 г.
Ще одного динамівського “серця“ моє власне не переживе...#fcdk #ДинамоКиїв #ФКДК
можно подумать, с самого начала не было ясно, что Хацкевич нулевой тренер— Конрад Карлович (@8KOI8) 14 августа 2019 г.
Хацкевич уволен из Динамо Киев!!!!— Анастасия-Ева Домани (@AnastaciaDomani) 14 августа 2019 г.
Самый бездарный тренер современности, который три года вытирал ноги об команду, проиграл все, что можно было проиграть, трусливое существо, он сам не хотел уходить в отставку,... https://t.co/tlCCKY7C0q
Ранее сообщалось, кто может занять вакантную должность.
Также отмечалось, что Юрий Вернидуб отрицает переговоры с киевлянами.
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