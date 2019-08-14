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Давай, до свидания: реакция соцсетей на увольнение Хацкевича из киевского Динамо

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Вашему вниманию самые яркие комментарии экспертов и болельщиков на отставку Александра Хацкевича с поста главного тренера киевского Динамо.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
ФК Динамо Киев

Накануне киевское Динамо не сумело обыграть Брюгге и покинуло квалификацию Лиги чемпионов сезона-2019/20.

После этого руководство клуба объявило об отставке главного тренера команды Александра Хацкевича. Эта новость вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Вашему вниманию самые яркие высказывания экспертов и фанатов об увольнении Хацкевича:

Ранее сообщалось, кто может занять вакантную должность.

Также отмечалось, что Юрий Вернидуб отрицает переговоры с киевлянами.

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Теги: Александр Хацкевич, Динамо, Динамо Киев, тренер, отставка, футбол, вне игры, реакция соцсетей
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П    14.08.2019, 18:26
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