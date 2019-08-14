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Калитвинцев и Михайличенко попали в список претендентов на пост главного тренера Динамо

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Два бывших игрока киевского клуба могут занять вакантную должность.
Юрий Калитвинцев
Юрий Калитвинцев
Getty Images

Киевское Динамо находится в поиске нового главного тренера команды после отставки Александра Хацкевича.

По информации Football.ua, в список кандидатов на вакантную должность попали два экс-игрока команды - Юрий Калитвинцев и Алексей Михайличенко. Источник отмечает, что основным претендентом является именно Калитвинцев.

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Отметим, что последним местом работы Юрия было московское Динамо, которое он покинул в 2017-м году. Михайличенко же длительное время работает в структуре киевлян, а с 2013 года занимает должность спортивного директора клуба.

Стоит сказать, что это не окончательные кандидатуры на вакантную должность. Клуб сейчас занимается поиском потенциальных вариантов.

Напомним, отставка Хацкевича произошла после вылета Динамо от Брюгге в квалификации Лиги чемпионов.

Отмечалось, что киевляне три раза подряд не сумели преодолеть квалификацию еврокубкового турнира под руководством Хацкевича.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Юрий Калитвинцев, Алексей Михайличенко, тренер, футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, вне игры, кандидаты
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Источник: Football.ua

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.08.2019, 17:28
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Шило на мыло.Гы-гы...Пока клуб у Сурка-толку не будет!!!
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