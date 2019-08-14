Вернидуб: С чего вы взяли, что я должен возглавить Динамо?

Экс-наставник Зари высказался по поводу того, что он может встать у руля киевского клуба.

Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб заявил, что не ведет никаких переговоров с киевским Динамо о том, чтобы занять вакантную должность.

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“Готов ли я возглавить Динамо? А что это вы такие вопросы задаете? Я сожалению об увольнении Хацкевича, но это жизнь. У меня никогда ни с кем не было разговоров. И сейчас мне никто не звонил. С чего вы берете, что я должен стать тренером Динамо?

Отпуск проходит хорошо, по-домашнему. Дом, семья, изучение английского языка“, - приводит слова Вернидуба Football.ua.

Напомним, Динамо отправило в отставку Александра Хацкевича после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов.