Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Вернидуб: С чего вы взяли, что я должен возглавить Динамо?

Комментариев: 2
Экс-наставник Зари высказался по поводу того, что он может встать у руля киевского клуба.
Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб
ФК Заря

Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб заявил, что не ведет никаких переговоров с киевским Динамо о том, чтобы занять вакантную должность.

Читай также: Динамо в третий раз подряд вылетело из квалификации ЛЧ под руководством Хацкевича

“Готов ли я возглавить Динамо? А что это вы такие вопросы задаете? Я сожалению об увольнении Хацкевича, но это жизнь. У меня никогда ни с кем не было разговоров. И сейчас мне никто не звонил. С чего вы берете, что я должен стать тренером Динамо?

Отпуск проходит хорошо, по-домашнему. Дом, семья, изучение английского языка“, - приводит слова Вернидуба Football.ua.

Напомним, Динамо отправило в отставку Александра Хацкевича после вылета команды из розыгрыша Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: Юрий Вернидуб, Динамо Киев, должность, тренер, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Football.ua

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
futbolprognoz    14.08.2019, 16:01
Оценка:  0
futbolprognoz
ну и лох. Отправляй быстрее резюме в отдел кадров динамо. Когда ещё такой шанс будет?
П    14.08.2019, 15:57
Оценка:  +2
П
Поспорим?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь