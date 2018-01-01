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Стали известны пары первого раунда Кубка Украины

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На этом этапе борьбу будут вести команды Второй лиги и две аматорские команды.
Состоялась жеребьевка 1-го раунда Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1-го раунда Кубка Украины

В Доме футбола состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины.

Борьбу на этом этапе будут вести 18 команд, выступающих во Второй лиге, а также финалисты Аматорского Кубка Украины - Волчанск и Авангард Бзов.

Отметим, что жребий свел аматоров в одной паре. Таким образом, кто-то из них точно пройдет во второй раунд.

Базовый день матчей первого раунда Кубка Украины-2019/20 - 20 августа.

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Теги: Кубок Украины, жеребьевка, футбол, Кубок Украины по футболу
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