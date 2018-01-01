Стали известны пары первого раунда Кубка Украины

На этом этапе борьбу будут вести команды Второй лиги и две аматорские команды.

В Доме футбола состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины.

Борьбу на этом этапе будут вести 18 команд, выступающих во Второй лиге, а также финалисты Аматорского Кубка Украины - Волчанск и Авангард Бзов.

Отметим, что жребий свел аматоров в одной паре. Таким образом, кто-то из них точно пройдет во второй раунд.

Базовый день матчей первого раунда Кубка Украины-2019/20 - 20 августа.