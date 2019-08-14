Хацкевич покинул пост главного тренера Динамо

Руководство команды приняло решение уволить специалиста после вылета из ЛЧ.

Динамо объявило об отставке главного тренера Александра Хацкевича, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Вместе с ним уволили весь тренерский штаб первой команды.

О том, кто будет работать с футболистами дальше, будет сообщено позже.

Напомним, белорусский специалист работал в Динамо со 2 июня 2017-го года и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины.

Накануне киевляне по итогам двух встреч уступили бельгийскому Брюгге и в третий раз подряд вылетели из квалификации ЛЧ.