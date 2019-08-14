Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хацкевич покинул пост главного тренера Динамо

Комментариев: 10
Руководство команды приняло решение уволить специалиста после вылета из ЛЧ.
Александр Хацкевич
Александр Хацкевич
Getty Images

Динамо объявило об отставке главного тренера Александра Хацкевича, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Вместе с ним уволили весь тренерский штаб первой команды. 

О том, кто будет работать с футболистами дальше, будет сообщено позже.

Напомним, белорусский специалист работал в Динамо со 2 июня 2017-го года и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины.

Накануне киевляне по итогам двух встреч уступили бельгийскому Брюгге и в третий раз подряд вылетели из квалификации ЛЧ.

Поделись:
Теги: футбол, Александр Хацкевич, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
vvv-13    14.08.2019, 15:15
Оценка:  +2
vvv-13
Слава богу как я долго ждал)) какое облегчение ))
П    14.08.2019, 15:10
Оценка:  +2
П
Физрук! Как и все, после Лобановского. Суркисы - крысы.
гость  (аноним)  14.08.2019, 15:05
Оценка:  +3
гость
Каждый год одно и тоже!!!
гость  (аноним)  14.08.2019, 14:58
Оценка:  +2
гость
НАХ УУУУУУУУУЙ
гость  (аноним)  14.08.2019, 14:50
Оценка:  +2
гость
Надеюсь Суркис возьмет на работу молодого амбициозного немца что бы гонял этих молодых пижонов а далась почистил
Мухоморище    14.08.2019, 14:47
Оценка:  +4
Мухоморище
Ждёмс очередного физрука за 3 копейки.
нафнаф    14.08.2019, 14:45
Оценка:  0
нафнаф
Последний НОРМАЛЬНЫЙ тренер который был после Лобана в Динамо Киев это Сёмин....Но это было так давно......
гость  (аноним)  14.08.2019, 14:41
Оценка:  +3
гость
Он слабый тренер и думаю им рулили игроки он им подходил мягкий и особо не требовательный
гость  (аноним)  14.08.2019, 14:36
Оценка:  +7
гость
Пипец ну объясните нах.уя было 2 месяца назад продлевать этого физрука
futbolprognoz    14.08.2019, 14:33
Оценка:  +8
futbolprognoz
а перед брюгге не могли? сколько можно набирать этих нубов с динамовским сердцем. Наймите нормального тренера
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь