Хацкевич покинул пост главного тренера Динамо
Руководство команды приняло решение уволить специалиста после вылета из ЛЧ.
Динамо объявило об отставке главного тренера Александра Хацкевича, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Вместе с ним уволили весь тренерский штаб первой команды.
О том, кто будет работать с футболистами дальше, будет сообщено позже.
Напомним, белорусский специалист работал в Динамо со 2 июня 2017-го года и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины.
Накануне киевляне по итогам двух встреч уступили бельгийскому Брюгге и в третий раз подряд вылетели из квалификации ЛЧ.
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