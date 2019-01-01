Ордец: Если буду соответствовать уровню сборной Украины, то получу вызов

Защитник московского Динамо надеется, что при выборе футболистов Андрей Шевченко не будет обращать внимания на неспортивные факторы.

Украинский защитник московского Динамо Иван Ордец поделился мнением по поводу своего положения в национальной команде после того, как он перебрался в чемпионат России.

“Не знаю, как будет. Если буду соответствовать уровню сборной, получу вызов. А вмешаются неспортивные факторы - тогда и вопросы не ко мне.

Готов ли, что я не сыграю за сборную Украины? А у меня есть выбор? Готов показывать свой уровень. Я всегда был рад приглашениям в сборную. А если их нет, что футболист может сделать?

Обсуждал ли с Шевченко? Нет, но надеюсь, решения по игрокам будет принимать именно он, а не кто-то за него.

Андрей - очень уважаемая личность и тренер, который поднял сборную на высокий уровень. У него отличные помощники - итальянцы, работавшие в Милане: Андреа Малдера, входивший в штаб Карло Анчелотти, трехкратный обладатель Кубка чемпионов Мауро Тассотти. Смотришь на Тассотти - и ясно, что он был собакой на поле.

Пока Шевченко работает с атакой, Тассотти - с нами, защитниками. Андрей переводит, если надо, но я уже и так понимаю.

Благодаря им всем рисунок игры сборной похож на тот, что у Наполи. Сборная Украины под руководством Шевченко показывает лучший футбол из всех, что я видел.

В обороне, кстати, Украина похожа на Динамо Дмитрия Хохлова. Это итальянская модель: два защитника всегда в створе, не уходят во фланги, как в Шахтере“, - рассказал Ордец в интервью sport24.

Ранее Ордец признался, что Ярослав Ракицкий посоветовал ему перейти в чемпионат России.