Тим Халл перебрался в чемпионат Украины.

Защитник люксембургского Прогресса Тим Халл перешел в Карпаты, сообщает официальный сайт львовян.

Футболист подписал с Карпатами контракт сроком на два года.

Детали трансфера неизвестны. Тим будет играть в команде под 34-м номером.

Напомним, ранее Карпаты подписали другого люксембургского защитника - Марвина Мартинса.

В сезоне-2018/19 Халл провел за Прогресс 12 матчей, в которых забил 2 гола. Также футболист сыграл 1 матч за национальную сборную Люксембурга.