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Карпаты усилились защитником сборной Люксембурга

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Тим Халл перебрался в чемпионат Украины.
Тим Халл
Тим Халл
ФК Карпаты

Защитник люксембургского Прогресса Тим Халл перешел в Карпаты, сообщает официальный сайт львовян.

Футболист подписал с Карпатами контракт сроком на два года.

Детали трансфера неизвестны. Тим будет играть в команде под 34-м номером.

Напомним, ранее Карпаты подписали другого люксембургского защитника  - Марвина Мартинса.

В сезоне-2018/19 Халл провел за Прогресс 12 матчей, в которых забил 2 гола. Также футболист сыграл 1 матч за национальную сборную Люксембурга.

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Теги: футбол, Карпаты, Тим Халл
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