Карпаты усилились защитником сборной Люксембурга
Тим Халл перебрался в чемпионат Украины.
Защитник люксембургского Прогресса Тим Халл перешел в Карпаты, сообщает официальный сайт львовян.
Футболист подписал с Карпатами контракт сроком на два года.
Детали трансфера неизвестны. Тим будет играть в команде под 34-м номером.
Напомним, ранее Карпаты подписали другого люксембургского защитника - Марвина Мартинса.
В сезоне-2018/19 Халл провел за Прогресс 12 матчей, в которых забил 2 гола. Также футболист сыграл 1 матч за национальную сборную Люксембурга.
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