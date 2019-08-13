Скрипник: Не могу привыкнуть к пустым стадионам в Украине

Наставник Зари отметил, что футболисты должны играть в хорошей атмосфере.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник признался, что ему очень непросто привыкнуть к пустым трибунам на украинских стадионах.

“К чему я не привык в Украине? К пустым стадионам. Футболист должен играть в хорошей атмосфере, на хорошем поле.

Хочется работать и играть только тогда, когда знаешь, что за тебя болеют и поддерживают“, - заявил Скрипник.

Напомним, в четверг, 15-го августа в Запорожье на Славутич-Арене состоится матч Заря - ЦСКА София. Стартовый свисток - в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, первый матч между командами завершился вничью (1:1).