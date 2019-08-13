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Скрипник: Не могу привыкнуть к пустым стадионам в Украине

Комментариев: 1
Наставник Зари отметил, что футболисты должны играть в хорошей атмосфере.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
ФК Заря

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник признался, что ему очень непросто привыкнуть к пустым трибунам на украинских стадионах.

“К чему я не привык в Украине? К пустым стадионам. Футболист должен играть в хорошей атмосфере, на хорошем поле.

Хочется работать и играть только тогда, когда знаешь, что за тебя болеют и поддерживают“, - заявил Скрипник.

Напомним, в четверг, 15-го августа в Запорожье на Славутич-Арене состоится матч Заря - ЦСКА София. Стартовый свисток - в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, первый матч между командами завершился вничью (1:1).

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Теги: футбол, Виктор Скрипник, Заря, УПЛ
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Источник: Футбол 1

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Комментариев (1)
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futbolprognoz    13.08.2019, 16:08
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futbolprognoz
на цска много людей придёт, не волнуйся. И на шахту с динамо тоже.
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