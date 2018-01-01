Динамо крупно обыграло юношескую сборную Беларуси
В матче приняли участие игроки, которые не сыграют против Брюгге.
Киевское Динамо разгромило сборную Беларуси U-19 в рамках товарищеского матча.
В данном поединке принимали участие футболисты, которые не выйдут на поле против бельгийского Брюгге.
Динамо – Беларусь U-19 – 5:0
Голы: Цитаишвили, 25 Сидклей, 38, Янаков, 80, Исаенко, 81, Шапаренко, 83
Динамо: Малыш, Кузык, Романчук, Хондак, Сидклей, Кадири, Мащенко, Шапаренко, Надольский, Цитаишвили, Исаенко
Напомним, матч Динамо - Брюгге состоится сегодня, 13-го августа, в 20:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка. Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч.
Напомним, первая встреча завершилась победой Брюгге (1:0).
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