Во Львове перед матчем Карпат на стадионе включили песню "Я люблю тебя, Москва"
В воскресенье, 11-го августа, во Львове произошел инцидент перед матчем местных Карпат против Мариуполя в рамках 3-го тура чемпионата Украины.
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До начала поединка на стадионе Украина зазвучала известная песня российских исполнителей Тимати и DJ Smash под названием Moscow never sleeps, в которой также звучал слова: "Я люблю тебя, Москва".
На этот инцидент уже отреагировал Львовский городской совет, который направил директору Карпат Ростиславу Ящишину официальное письмо с требованием разобраться в ситуации.
"Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента", - передает текст обращения пресс-служба мэрии.
Отметим, что Карпаты и Мариуполь сыграли вничью - 1:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.
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