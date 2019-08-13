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Во Львове перед матчем Карпат на стадионе включили песню "Я люблю тебя, Москва"

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Известный трек Тимати и DJ Smash звучал на стадионе Украина перед матчем УПЛ.
На матче Карпаты - Мариуполь произошел инцидент
На матче Карпаты - Мариуполь произошел инцидент
ФК Карпаты

В воскресенье, 11-го августа, во Львове произошел инцидент перед матчем местных Карпат против Мариуполя в рамках 3-го тура чемпионата Украины.

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До начала поединка на стадионе Украина зазвучала известная песня российских исполнителей Тимати и DJ Smash под названием Moscow never sleeps, в которой также звучал слова: "Я люблю тебя, Москва".

На этот инцидент уже отреагировал Львовский городской совет, который направил директору Карпат Ростиславу Ящишину официальное письмо с требованием разобраться в ситуации.

"Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому обращаемся к вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента", - передает текст обращения пресс-служба мэрии.

Отметим, что Карпаты и Мариуполь сыграли вничью - 1:1. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

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Теги: Карпаты, Мариуполь, Львов, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, вне игры, инцидент, скандал
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Антибес    13.08.2019, 13:02
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Антибес
Тонкий троллинг!Браво! :-)
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