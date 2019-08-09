Тайсон вслед за Мораесом показал новые уникальные бутсы

Игроки из украинского чемпионата продолжают показывать уникальную обувь, в которой будут играть.

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Тайсон похвастался новой оригинальной парой бутс.

На новой паре обуви футболиста от компании Adidas нанесен уникальный рисунок с изображением самого Тайсона, его супруги и дочери. Фото бутс Тайсон опубликовал на своей страничке в Instagram.

Ранее сообщалось, что новыми эксклюзивными бутсами похвастались игрок Шахтера Жуниор Мораес и полузащитник Динамо Александр Караваев.