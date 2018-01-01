Вацко: Леоненко - прямой человек, без говна и без камня за пазухой

Известный комментатор Виктор Вацко дал развернутое интервью проекту Бомбардир.

Один из самых популярных украинских футбольных комментаторов Виктор Вацко поделился своим мнением относительно Виктора Леоненко.

"Витя был топовым футболистом, сейчас в УПЛ нет нападающего такого уровня. Это человек со своей точкой зрения, с которой я в 80% случаев не согласен. Леон - прямой, без говна и без камня за пазухой. Что он думает, то и говорит.

Леоненко в порядке, он нашел свою нишу и занял ее. К нему не нужно относиться так, как относятся многие. Я не могу сказать, что он мудак", - сказал Вацко в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Кроме того, Виктор рассказал о том, почему ушел с телеканалов Футбол 1/2.

"Нет никаких скандалов. Не вижу смысла говорить. Это решение касается меня и моей семьи. Я не хочу громко об этом говорить, я не люблю этого шума. Я сейчас хочу сконцентрировать свое внимание на проекте, который у меня есть в Youtube.

Мне интересно попробовать. Интересно выйти из зоны комфорта и попробовать новые вещи, поучится чего-то нового. Чтобы делать вещи нормально и качественно, нужно уделять этому много внимания. Посмотрим", - отметил Вацко.

Ранее Виктор Вацко признался, что любит комментировать матчи, после которых может позвонить и обматерить.