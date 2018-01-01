Вацко: Люблю комментировать матчи, после которых могут позвонить и обматерить

Известный комментатор отметил, что есть игры, которые не вызывают никаких эмоций.

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко в интервью проекту Романа Бебеха Бомбардир рассказал, возможно ли его возвращение на каналы Футбол.

“Все зависит от стечения обстоятельств. Я не могу сказать, возможно или нет. Для того, чтобы любой трансфер осуществился, нужно желание как минимум двух сторон. Это если мы говорим о свободном агенте, а в другом случае - желание трех сторон.

На данный момент не могу ответить, хочу ли я дальше комментировать. Есть игры, от которых я кайфую, а есть игры, от которых я не получаю никакого удовольствия. Есть матчи, от которых получаю невероятный заряд адреналина, и такие ощущения хочется переживать.

Я люблю такие матчи, после которых могут позвонить и обматерить. Есть комментаторы, которые наоборот таких матчей боятся, а я такой футбол люблю.

Есть матчи, которые не вызывают никаких эмоций, хотя ты понимаешь, что ты получаешь за это деньги и должен сделать максимум возможного. Иногда просто одного твоего желания мало.

Когда в командах играют по 11 “вареников“, то ничего нельзя сделать. Можно конфету “Тузик“ запаковать в обертку дорогого бельгийского шоколада, но от этого ничего не изменится“, - признался Вацко.

Напомним, в июле Виктор Вацко покинул работу на телеканалах Футбол.