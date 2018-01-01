Сборная Украины проведет товарищеские матчи в Днепре и Запорожье

Национальная команда сыграет против сборных Нигерии и Эстонии.

Два товарищеских матча сборной Украины, которые состоятся в 2019 году, примут Днепр и Запорожье.

10-го сентября национальная команда впервые в истории сыграет с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии.

“Несмотря на перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в Днепре в ноябре прошлого года, такое решение является абсолютно логичным и справедливым. Этот матч станет первым поединком сборной в городе за последние 10 лет“, - сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Кроме того, исполком УАФ также утвердил место проведения товарищеского матча Украина – Эстония, запланированного на 14-е ноября. Встреча состоится на запорожской Славутич-арене. Этот матч станет первым в истории поединком национальной сборной в Запорожье.