Гримм: Шахтеру придется носить шевроны от нового партнера УПЛ

Функционер отметил, что у "горняков" будут специальные чемпионские шевроны.

Президент УПЛ Томас Гримм сегодня, 12-го августа, провел встречу с журналистами. Во время конференции функционера попросили прокомментировать отсутствие у донецкого Шахтера шевронов нового спонсора лиги FavBet.

Напомним, “горняки“ вышли на поединок с Динамо с нашивкой Премьер-лиги. Предположительно, из-за контракта Шахтера с другим букмекером, в донецком клубе приняли решение отвергать нового партнера УПЛ.

“Не вижу принципиального различия этой ситуации с вопросом о телепуле. Опять-таки, большинство клубов приняли предложение FavBet как нового партнера. Им придется носить такие шевроны.

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Касательно Шахтера. На протяжении всего сезона, начиная со следующего тура, они будут носить специальные шевроны чемпионата, которые потом будут и на протяжении следующих сезонов. У чемпионов УПЛ будут специальные шевроны, которые будут это подчеркивать, в отличие от шевронов с Favbet и УПЛ.

Если моя информация правдивая, то уже начиная со следующего тура Шахтер будет носить именно такие шевроны“, - сообщил Гримм.

Ранее Томас Гримм подтвердил, что официально транслировать матчи УПЛ могут только телеканалы Футбол 1/2.