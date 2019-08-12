Гримм: Мы готовы решать вопрос с телепулом в суде в Лозанне

Президент УПЛ отметил, что трансляция матчей на других телеканалах, кроме Футбол 1/2, нелегальна.

Сегодня, 12-го августа, в здании Дома футбола состоялась пресс-конференция президента украинской Премьер-лиги Томаса Гримма, во время которой у функционера спросили о едином телепуле.

“Большинство клубов приняло решение и мы обязаны подчиниться. Если Динамо или другие клубы захотят покинуть лигу, то это решение будет иметь плохие последствия, и президенты клубов обязаны это понимать.

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Подписывать личные контракты с телеканалами - нелегально. Я готов пойти в Лозанну, ведь это спортивный принцип. Если там примут решение в нашу пользу, то все клубы должны будут присоединиться к телепулу.

На последнем собрании клубов большинство приняло предложение от телеканалов Футбол. Поэтому единственный телеканал, который может транслировать матчи УПЛ - это Футбол 1/2. Так что сейчас другие телеканалы транслируют матчи нелегально, это важно понимать“, - сказал Гримм.

Президент УПЛ также отметил, что не позволит клубам нарушать решение, принятое большинством.

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“Последствия для клубов? Если они не согласятся с тем, что УПЛ имеет полное право распоряжаться телеправами, то мы готовы решать этот вопрос в суде. Мы не можем позволять клубам нарушать решения, принятые на общем собрании“, - подвел итог Гримм.

Отметим, что ранее в УПЛ заявляли, что не будут наказывать клубы, которые отказались от единого телепула.