УПЛ назвала лучшего игрока 3-го тура чемпионата

Эксперты пришли к мнению, что лучшим игроком минувшего тура УПЛ стал Назарий Русин.

В минувшие выходные в Украине прошел третий тур чемпионата страны по футболу.

Несмотря на то, что в этом раунде встретились два украинских гранда - Динамо и Шахтер, ни один из игроков, принявших участие в этом поединке, не стал лучшим по итогам тура.

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По мнению экспертов УПЛ, данного звания достоин игрок киевлян Назарий Русин, который в текущем сезоне играет за Зарю на правах аренды. В 3-м туре Русин в матче против Колоса отметился голом и результативной передачей.

Отметим, что конкурентами Назария Русина были Тайсон, Марлос (оба - Шахтер), Эдин Шехич (Ворскла) и Богдан Леднев (Заря).

Стоит сказать, что матч Колос - Заря стал третьим по посещаемости в 3-м туре чемпионата Украины.