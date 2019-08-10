"Ты выбрал не ту команду": Шахтер оставил неуместный комментарий новичку Динамо
Новичок киевского Динамо Жерсон Родригес в матче против донецкого Шахтера забил свой первый гол за "бело-синих".
На своей страничке в Instagram футболист опубликовал фото с празднованием гола и написал строчки своей маме, которая умерла в мае этого года.
"Мама, я люблю тебя и скучаю", - гласит запись под публикацией.
Среди комментариев под фото появился один очень неуместный - с официального аккаунта "горняков". С большим количеством "смайлов" запись гласила, что Родригес выбрал не ту команду.
Спустя 15 часов после публикации комментария он был удален, а вместо него появился другой - с извинениями и признанием, что предыдущий был ошибкой.
Напомним, Шахтер обыграл Динамо со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор этого матча.
Ранее сообщалось, что украинское классико стал самым посещаемым матчем 3-го тура чемпионата Украины.
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