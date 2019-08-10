"Ты выбрал не ту команду": Шахтер оставил неуместный комментарий новичку Динамо

С официального аккаунта "горняков" был оставлен комментарий под публикацией Жерсона Родригеса.

Новичок киевского Динамо Жерсон Родригес в матче против донецкого Шахтера забил свой первый гол за "бело-синих".

На своей страничке в Instagram футболист опубликовал фото с празднованием гола и написал строчки своей маме, которая умерла в мае этого года.

"Мама, я люблю тебя и скучаю", - гласит запись под публикацией.

Среди комментариев под фото появился один очень неуместный - с официального аккаунта "горняков". С большим количеством "смайлов" запись гласила, что Родригес выбрал не ту команду.

Спустя 15 часов после публикации комментария он был удален, а вместо него появился другой - с извинениями и признанием, что предыдущий был ошибкой.

Напомним, Шахтер обыграл Динамо со счетом 2:1. Смотрите видео голов и обзор этого матча.

Ранее сообщалось, что украинское классико стал самым посещаемым матчем 3-го тура чемпионата Украины.