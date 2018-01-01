Матч Динамо - Шахтер собрал больше зрителей, чем все остальные поединки третьего тура

Украинское классико воочию увидели более 41 тысячи человек.

В минувшие выходные состоялся третий тур украинской Favbet-лиги, который посетили 58 668 зрителей.

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Более 70% от общего числа фанатов (41 203 человека) посетили центральный матч тура в Киеве между Динамо и Шахтером (1:2). Меньше всего зрителей пришли на матч между Александрией и Олимпиком - 1 602 человека.

Стоит сказать, что благодаря украинскому классико поединки третьего тура суммарно посетили больше болельщиков, чем в первых двух турах вместе взятых (57 985 человек).

Матч Количество зрителей Динамо - Шахтер 41 203 Днепр-1 - Десна 6 097 Колос - Заря 4 420 Карпаты - Мариуполь 3 197 Ворскла - Львов 2 149 Александрия - Олимпик 1 602 В среднем за матч: 9 778 Всего за тур: 58 668 Всего за чемпионат: 116 653

Напомним, во втором туре самым посещаемым был матч Львов - Динамо.