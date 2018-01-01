Матч Динамо - Шахтер собрал больше зрителей, чем все остальные поединки третьего тура
Украинское классико воочию увидели более 41 тысячи человек.
В минувшие выходные состоялся третий тур украинской Favbet-лиги, который посетили 58 668 зрителей.
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Более 70% от общего числа фанатов (41 203 человека) посетили центральный матч тура в Киеве между Динамо и Шахтером (1:2). Меньше всего зрителей пришли на матч между Александрией и Олимпиком - 1 602 человека.
Стоит сказать, что благодаря украинскому классико поединки третьего тура суммарно посетили больше болельщиков, чем в первых двух турах вместе взятых (57 985 человек).
|Матч
|Количество зрителей
|Динамо - Шахтер
|41 203
|Днепр-1 - Десна
|6 097
|Колос - Заря
|4 420
|Карпаты - Мариуполь
|3 197
|Ворскла - Львов
|2 149
|Александрия - Олимпик
|1 602
|В среднем за матч:
|9 778
|Всего за тур:
|58 668
|Всего за чемпионат:
|116 653
Напомним, во втором туре самым посещаемым был матч Львов - Динамо.
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