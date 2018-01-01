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Матч Динамо - Шахтер собрал больше зрителей, чем все остальные поединки третьего тура

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Украинское классико воочию увидели более 41 тысячи человек.
Матч Динамо - Шахтер - самый посещаемый в 3-м туре УПЛ
Матч Динамо - Шахтер - самый посещаемый в 3-м туре УПЛ
ФК Шахтер Донецк

В минувшие выходные состоялся третий тур украинской Favbet-лиги, который посетили 58 668 зрителей.

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Более 70% от общего числа фанатов (41 203 человека) посетили центральный матч тура в Киеве между Динамо и Шахтером (1:2). Меньше всего зрителей пришли на матч между Александрией и Олимпиком - 1 602 человека.

Стоит сказать, что благодаря украинскому классико поединки третьего тура суммарно посетили больше болельщиков, чем в первых двух турах вместе взятых (57 985 человек).

МатчКоличество зрителей
Динамо - Шахтер41 203
Днепр-1 - Десна6 097
Колос - Заря4 420
Карпаты - Мариуполь3 197
Ворскла - Львов2 149
Александрия - Олимпик1 602
В среднем за матч:9 778
Всего за тур:58 668
Всего за чемпионат:116 653

Напомним, во втором туре самым посещаемым был матч Львов - Динамо.

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Теги: чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, посещаемость
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Источник: upl.ua

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