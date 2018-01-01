Карпаты - Мариуполь 1:1 видео голов и обзор матча УПЛ
Команды не сумели выявить победителя в матче чемпионата Украины.
В рамках третьего тура УПЛ львовские Карпаты принимали Мариуполь. Команды не сумели выявить победителя, расписав результативную ничью - 1:1.
Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты - Мариуполь:
Карпаты - Мариуполь 1:1
Голы: Топалов, 25 - Войтович, 29
Карпаты: Пидкивка - Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак - Клец, Вербный, Войковиц (Лейоус, 62) - Ди Франко, Понде (Карпенко, 63), Гуцуляк.
Мариуполь: Гальчук - Кирюханцев, Федорчук, Яворский, Дава - Чех (Мишнев, 57), Танковский - Кащук (Чурко, 46), Корниенко (Полегенько, 65), Топалов - Вакула.
Предупреждения: Кльоц, Гуцуляк, Ди Франко - Яворский, Федорчук
На 67-й минуте был удален Дмитрий Кльоц (Карпаты) (повторное предупреждение).
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