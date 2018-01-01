Карпаты сыграли вничью с Мариуполем

Команды не сумели продемонстрировать привлекательный для фанатов футбол.

Львовские Карпаты на своем поле сыграли вничью против Мариуполя в третьем туре УПЛ (1:1).

У львовян голом отметился Топалов на 25-й минуте игры. Однако, уже через 4 минуты Мариполь отыгрался. Гол на счету Войтовича.

Также, стоит отметить, что Карпаты доигрывали поединок вдесятером. На 67-й минуте Дмитрий Кльоц увидел перед собой вторую желтую карточку.

Карпаты — Мариуполь 1:1

Голы: Топалов, 25 — Войтович, 29



Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак — Кльоц, Вербный, Войковиц (Лейоус, 62) — Ди Франко, Понде (Карпенко, 63), Гуцуляк.



Мариуполь: Гальчук — Кирюханцев, Федорчук, Яворский, Дава — Чех (Мишнев, 57), Танковский — Кащук (Чурко, 46), Корниенко (Полегенько, 65), Топалов — Вакула.



Предупреждения: Кльоц, Гуцуляк, Ди Франко — Яворский, Федорчук

На 67-й минуте был удален Дмитрий Кльоц (Карпаты) (повторное предупреждение).